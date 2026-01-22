Altarimini

39enne riminese muore investita in bici in un incidente a Londra

Irene Leardini è scomparsa in un incidente a Londra, città nella quale viveva

A cura di Riccardo Giannini Redazione
22 gennaio 2026 12:59
39enne riminese muore investita in bici in un incidente a Londra - Irene Leardini PH Il Resto del Carlino
Irene Leardini PH Il Resto del Carlino
Rimini
Cronaca
Irene Leardini, una 39enne riminese, ha perso la vita martedì scorso (20 gennaio) in un incidente stradale a Londra. La donna viveva nella capitale inglese dai primi anni del 2000 e lì aveva aperto un'officina specializzata nella riparazione di biciclette. Secondo quanto riferito dai media inglesi, la donna stava viaggiando in bici sulla New Cross Road, intorno alle 20.35, quando è stata investita da un camion guidato da un 47enne. L'impatto le è stato fatale. Sui fatti è stata aperta un'indagine della Polizia di Londra. Il camionista è stato arrestato per guida imprudente e per aver provocato, con essa, la morte della donna.

