39enne riminese muore investita in bici in un incidente a Londra

Irene Leardini è scomparsa in un incidente a Londra, città nella quale viveva

Irene Leardini, una 39enne riminese, ha perso la vita martedì scorso (20 gennaio) in un incidente stradale a Londra. La donna viveva nella capitale inglese dai primi anni del 2000 e lì aveva aperto un'officina specializzata nella riparazione di biciclette. Secondo quanto riferito dai media inglesi, la donna stava viaggiando in bici sulla New Cross Road, intorno alle 20.35, quando è stata investita da un camion guidato da un 47enne. L'impatto le è stato fatale. Sui fatti è stata aperta un'indagine della Polizia di Londra. Il camionista è stato arrestato per guida imprudente e per aver provocato, con essa, la morte della donna.