Diffamazione sui social: Giannini ritira la querela contro Piccari

Il chiarimento tra i due ha portato alla fine della vicenda

A cura di Glauco Valentini Redazione
11 marzo 2026 06:48
Diffamazione sui social: Giannini ritira la querela contro Piccari - © Facebook
Pennabilli
Attualità
Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini ha ritirato la querela per diffamazione contro Ferdinando Piccari, chiudendo il processo nato da un commento offensivo sui social contro un’ordinanza sui migranti. Dopo un incontro chiarificatore, Piccari ha spiegato di voler esprimere solo una critica politica, seppur con toni duri. Il chiarimento tra i due ha portato alla fine della vicenda.

