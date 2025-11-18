Dimessa bambina dall'ospedale, muore a 2 anni dopo poche ore. Tragedia nel Bellunese

La Procura apre un’inchiesta, disposta l’autopsia. L’Ulss avvia un’indagine interna

Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna, nel Bellunese, poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dove era stata portata la sera precedente per problemi respiratori. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso e ha disposto l’autopsia. Parallelamente, anche l’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna per ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, da alcuni giorni la piccola manifestava sintomi febbrili accompagnati da raffreddore, tosse e difficoltà respiratorie. Venerdì sera i genitori si sono rivolti al Pronto soccorso pediatrico di Feltre, dove la bambina è stata visitata e sottoposta a una serie di accertamenti clinici. Al termine degli esami, sabato mattina è stata dimessa con una terapia da seguire a domicilio.

Nel pomeriggio, però, le condizioni della piccola si sono improvvisamente aggravate fino al tragico epilogo. Sconvolta, la famiglia ha presentato un esposto chiedendo di verificare se la patologia fosse più severa di quanto inizialmente valutato dai sanitari.

L’inchiesta dovrà ora chiarire eventuali responsabilità e ricostruire in modo completo la dinamica degli eventi che hanno portato alla morte della bambina.