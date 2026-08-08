DinsiemE, migliaia di fan a Riccione: folla a Oltremare

Famiglie in fila dalle prime ore della mattina per incontrare Erick e Dominick. Tra musica, autografi e MegaGame Land

Riccione si è trasformata per un giorno nella capitale dei DinsiemE. Ieri (venerdì 7), migliaia di fan hanno raggiunto Oltremare 2.0 per incontrare Erick e Dominick, i due creator amatissimi soprattutto dal pubblico più giovane. Una giornata che ha richiamato famiglie da diverse parti d'Italia, con i primi visitatori arrivati ai cancelli già alle 7.30 del mattino per conquistare un posto in prima fila.

Il programma è entrato nel vivo al Dolphins World, dove i DinsiemE hanno incontrato il pubblico nella suggestiva cornice dedicata ai delfini. Insieme alla mascotte Ulisse e agli esploratori Lola, Lollo e Lillo, Erick e Dominick hanno animato la mattinata tra musica, balli e coinvolgimento del pubblico. A fare da colonna sonora alla festa anche le loro canzoni più conosciute, compreso l'ultimo successo "DinsiemE Dance". Ma il momento più atteso per i piccoli fan è arrivato all'Oltremare Theatre, dove è andata in scena una lunga maratona di meet&greet. Centinaia di bambini hanno potuto incontrare personalmente i loro beniamini, scattare foto, ricevere autografi e consegnare loro disegni, regali e letterine preparate per l'occasione.

La giornata si è poi spostata al MegaGame Land, l'area del parco dedicata proprio all'universo dei DinsiemE. Un luogo che rappresenta il collegamento tra il mondo digitale dei due creator e l'esperienza fisica del parco, con Erick e Dominick che hanno giocato insieme ai loro piccoli fan. A raccontare l'entusiasmo delle famiglie è anche la storia di chi ha affrontato un lungo viaggio pur di essere presente. "Siamo partiti alle quattro di notte dal Lazio per arrivare alle 7.30 spaccate", ha raccontato una mamma, spiegando come la fatica del viaggio sia stata ripagata dall'emozione dei figli nel poter abbracciare i loro beniamini.

L'affluenza registrata ha soddisfatto anche Costa Edutainment. "L'affluenza straordinaria di questo 7 agosto dimostra ancora una volta l'incredibile forza attrattiva dei DinsiemE e di Oltremare 2.0", ha commentato Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment, sottolineando come l'evento rappresenti anche un elemento capace di contribuire al turismo familiare verso Riccione. Grande entusiasmo anche da parte degli stessi Erick e Dominick, che hanno raccontato di essere rimasti colpiti dalle famiglie presenti fin dalle prime ore del mattino. Una giornata fatta di musica, incontri e giochi che ha confermato il forte legame tra i due creator e il loro pubblico e ha trasformato Oltremare 2.0 in una grande festa dedicata alle famiglie.