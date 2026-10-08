Diocesi di Rimini: cinque nuovi percorsi tra teologia, poesia e teatro

L’ISSR “A. Marvelli” apre le iscrizioni per il primo semestre 2026-27: lezioni online e in presenza

Ascolto Attivo Cercasi. È questo il filo che unisce i cinque Per-Corsi AAC attualmente attivi e con iscrizioni aperte proposti dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro per il primo semestre dell'anno accademico 2026-27.

Cinque percorsi diversi per temi, linguaggi e modalità, accomunati dalla volontà di creare spazi di ricerca, dialogo e formazione, nei quali fermarsi, approfondire, confrontarsi e guardare la realtà da prospettive nuove.

Si va dalla riflessione teologica sulla liberazione umana alla figura di Gesù nella letteratura moderna; dal confronto con i simboli e le architetture delle diverse culture religiose alla poesia, fino all'esperienza dell'improvvisazione teatrale.

1) Dio dove sei? Cristianesimo e liberazione umana

Con il prof. Luca Spegne, il percorso invita a interrogarsi sul rapporto tra cristianesimo e liberazione umana, mettendo in dialogo la riflessione teologica con le grandi questioni del presente.

Dal 27 ottobre dalle 17 alle 18,30, in modalità online per 12 ore in totale.

2) La persona di Gesù nella letteratura moderna. Una lettura cristologica

Un incontro tra teologia e letteratura guidato dal prof. don Vittorio Metalli, per esplorare la figura di Gesù attraverso lo sguardo di alcuni grandi scrittori e scrittrici della modernità.

Dall'11 novembre, ogni mercoledì dalle 20 alle 21,30.

Online oppure in presenza, a scelta per 14 ore.

3) Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose – Modulo II

Con il prof. Auro Panzetta, un nuovo percorso dedicato alla scoperta dei segni, dei simboli e delle architetture attraverso cui differenti culture religiose hanno espresso il loro rapporto con il sacro.

Dal 9 novembre, ogni lunedì dalle 19 alle 20,30, in modalità online per 12 ore in totale.

4) Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso

Un invito a mettersi in equilibrio sulle parole, esplorando il linguaggio poetico insieme al prof. Paolo Vachino, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”.

Un percorso fatto di ascolto, lettura, pensiero, immaginazione e scrittura, alla ricerca di uno spazio in cui lasciar germogliare la propria espressione.

Dall'11 novembre, ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30. In presenza, presso la Biblioteca Biancheri per un totale di 12 ore.

5) Improvvisazione teatrale

È già partito il percorso condotto da Sergio Sansone e Mikaela Mancini, in collaborazione con AttiMatti: un'esperienza attraverso il teatro, l'improvvisazione e il lavoro di gruppo, per allenare creatività, ascolto, spontaneità e capacità di mettersi in gioco.

Il percorso, della durata complessiva di 60 ore, prevede anche uno spettacolo finale.

Dal 7 ottobre, ogni mercoledì dalle 20, 30 alle 23.

In presenza, presso il Seminario Vescovile di Rimini.

Cinque proposte, cinque linguaggi, cinque modi diversi di mettersi in ascolto.

I Per-Corsi AAC sono aperti a tutti e non richiedono necessariamente una formazione precedente negli ambiti proposti. Le modalità di iscrizione, i costi e tutte le informazioni relative ai singoli percorsi sono disponibili sul sito dell'ISSR “A. Marvelli”.

Sono previsti sconti per chi si iscrive a più Per-Corsi e per gli studenti e le studentesse ordinari dell'ISSR. Per alcuni percorsi è inoltre prevista la possibilità di utilizzare la Carta del Docente, attraverso l'accreditamento MIM.