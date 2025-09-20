Calcio Promozione: vola la Savignanese, battuto un generoso Novafeltria 1-0

Ottimo primo tempo della squadra di Mancini, punita nel finale da un gol di Altieri

Savignanese - Novafeltria 1-0

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Pianini (31' st Magnani), Tisselli, Lombardi, Altieri, Nicolini, Angeli, Gravina (44' st Galassi), Paganini (25' st Protti). A disp.: Zannoni, Cecchi, Scarponi, Alberighi, Santi, Bernardi. All.: Zagnoli.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (19' st Semprini), Medici, Renzi (14' st Sebastiani), Giacobbi (43' pt Nucci), Piva, Castellani, Canini, Frihat (35' st Galli), Astolfi (1' st Camara). A disp.: Tani, Paesini, Edoardo Garcia, Sacchini. All.: Mancini.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 42' st Altieri.

AMMONITI: Renzi, Semprini, Altieri, Sebastiani.



Inizio gara ore 15

PARTITI!

8' GRANDE PARATA DI FORTI! L'ex Pietracuta salva il risultato sul tentativo di Canini, ben servito in area. L'attaccante controlla e calcia di destro, il portiere si allunga basso in tuffo per togliere la palla dall'angolino.

15' Rasoterra di Piva da fuori area, Forti si distende e devia in angolo. Due corner di seguito del Novafeltria, calciati male. Sul secondo contropiede della squadra di casa, ottima chiusura di Renzi.

18' Spunto di Canini, ma lo slalom è interrotto da una chiusura difensiva. Poi è Giacobbi a liberarsi al tiro, il muro difensivo è insuperabile.

28' Batti e ribatti in area del Novafeltria, Paganini calcia rasoterra dal limite, Renzetti fa sua la sfera.

32' Paganini salta Guerra e arriva sul fondo, Renzetti esce e smanaccia il cross. Pericolo sventato.

37' Filtrante di Castellani per Astolfi, che però si fa recuperare e anticipare da un difensore. Poi bello scambio tra Andrea Pavani e Canini che evita il marcatore e da fuori area calcia di destro, blocca Forti, una sicurezza.

38' Attacca ancora la squadra ospite, filtrante di Giacobbi - migliore in campo - che la difesa respinge approssimativamente, Piva irrompe, potente rasoterra che termina fuori a fil di palo.

39' Replica la Savignanese con Paganini (il migliore dopo Giacobbi), scarico a Gravina che calcia alto.

40' Bella partita a Savignano, ma finora nessun gol.

42' Tegola per il Novafeltria, si fa male Giacobbi, fin qui il migliore in campo. Entra il jolly Nucci. Il centrocampista si è fatto male in un recupero palla, dopo l'unico passaggio sbagliato del suo ottimo primo tempo.

44' Canini in contropiede non ha lo scatto giusto e si fa rimontare dalla difesa.

45' + 1' CLAMOROSA OCCASIONE NOVAFELTRIA! Castellani serve Astolfi al limite dell'area, bravo a difendere palla e a liberare Frihat in area, in posizione un po' defilata, ma tutto solo: tiro altissimo.

45' + 2' Sugli sviluppi di una punizione per la squadra di casa, ci prova Nicolini di testa, ma Renzetti para.

FINE PT



Sta per riprendere la gara a Savignano. Novafeltria opera un secondo cambio: fuori Astolfi, dentro Gaston Camara.

RIPARTITI!

47' Ripartenza di Gravina, scatenato sulla fascia destra, cross rasoterra a rimorchio, la difesa intercetta e salva.

50' Attacca ancora la squadra di casa con Nicolini, cross dal fondo per Angeli, colpo di testa bloccato da Renzetti.

53' Dominio ora della squadra di casa, filtrante di Paganini che affronta tutta l'area, senza però trovare deviazioni.

54' Diagonale dal limite di Paganini, palla che termina a lato.

58' Bell'azione di Frihat che smarca Piva in posizione favorevole, chiusura decisiva della difesa.

Problemi anche per Renzi, secondo giocatore costretto a uscire per infortunio. Nucci, schierato a centrocampo, retrocede in difesa.

61' Gravina imprendibile sull'out di destra, l'attaccante calcia da posizione defilata, ma Renzetti è attento e para.

63' Renzetti salva in uscita sul cross di Altieri. Veloce ripartenza, Camara tentenna al tiro.

68' Tiro da fuori area di Piva che non impensierisce Forti.

75' Camara al limite dell'area serve Canini, grande conclusione, la palla termina però a lato.

84' Bel tiro da fuori di Protti da fuori area, palla che colpisce l'esterno della rete.

85' SAVIGNANESE VICINA AL GOL! Dormita totale della difesa ospite, Protti calcia da dentro l'area, ma non c'è la giusta potenza. Renzetti para.

GOL SAVIGNANESE

87' Gravina sulla destra serve un cioccolatino ad Altieri che infila imparabilmente Renzetti.

93' GALLI! Girata dell'attaccante che termina di poco a lato.

FINITA La Savignanese capitalizza una buona ripresa, ma il risultato penalizza eccessivamente un buon Novafeltria, sempre alle prese con le difficoltà realizzative.