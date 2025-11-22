Diretta testuale Carpi - Rimini
D'Alesio sfida Cassani: i biancorossi romagnoli sono reduci da 3 sconfitte consecutive e non vincono dall'11 ottobre scorso
A cura di Riccardo Giannini
Al Cabassi di Carpi, alle 20.30, si sfidano la squadra di casa e il Rimini. Stefano Cassani, allenatore rivelazione passato anche al San Marino, sta guidando gli emiliani nelle parti alte della classifica. Avversario impegnativo per il Rimini, 1 punto nelle ultime 5 partite: i romagnoli sono reduci da tre sconfitte consecutive. Inoltre è arrivata un'altra mazzata, con un aggiuntivo punto di penalizzazione dopo il ricorso della Procura in merito alla pronuncia sul deferimento per la mancanza della fideiussione integrativa a copertura delle spese eccedenti il milione di euro sul tetto ingaggi (poi la Building ha provveduto ad abbattere il tetto di spesa per non dover produrre fideiussione).