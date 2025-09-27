Diretta testuale Pineto - Rimini
I biancorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Guidonia
A cura di Redazione
27 settembre 2025 12:32
RISULTATO:
MARCATORI:
PINETO (4-3-3):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: Tisci.
RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: D'Alesio.
ARBITRO: Maccorin di Pordeone.
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:
A cura di Riccardo Giannini
Inizio ore 17.30
Il Rimini dopo la sconfitta di Guidonia cerca la prima vittoria in trasferta, sul campo del Pineto, che ha i suoi punti di forza negli attaccanti esterni Bruzzaniti e Mastropietro, protagonista lo scorso anno con la maglia della Pianese.