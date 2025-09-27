Altarimini

Diretta testuale Pineto - Rimini

I biancorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Guidonia

A cura di Riccardo Giannini Redazione
27 settembre 2025 12:32
Diretta testuale Pineto - Rimini - Diretta testuale Pineto - Rimini
Diretta testuale Pineto - Rimini
Rimini
Sport
Condividi

RISULTATO:
MARCATORI:

PINETO (4-3-3):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: Tisci.

RIMINI (3-5-2):
IN PANCHINA:
ALLENATORE: D'Alesio.

ARBITRO: Maccorin di Pordeone.
AMMONITI:
ESPULSI:
NOTE:

A cura di Riccardo Giannini

Inizio ore 17.30

Il Rimini dopo la sconfitta di Guidonia cerca la prima vittoria in trasferta, sul campo del Pineto, che ha i suoi punti di forza negli attaccanti esterni Bruzzaniti e Mastropietro, protagonista lo scorso anno con la maglia della Pianese.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini