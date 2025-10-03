Diretta testuale Rimini - Arezzo

I biancorossi di D'Alesio reduci dal blitz di Pineto, l'Arezzo capolista ha vinto 6 gare su 7

RISULTATO:

MARCATORI:



RIMINI (3-5-2): Vitali - Lepri, Bellodi, Longobardi - Boli, Asmussen, De Vitis, Piccoli, Falasco - D'Agostini, Capac.

IN PANCHINA: Pirini, Gagliano; Moray, Petta, Bassoli, Fabbri; Fiorini, Camiciottoli, Leoncini; Rubino, Madonna.

ALL.: D'Alesio

AREZZO (4-3-3): Venturi - Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti - Guccione, Mawuli, Chierico - Pattarello, Cianci, Tavernelli.

IN PANCHINA: Trombini, Galli; Gigli, Tito; Dell'Aquila, Iaccarino, Meli; Varela, Ravasio.

All.: Bucchi.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE



Inizio gara ore 20.30

di Riccardo Giannini

Sei punti nelle ultime tre gare, un punto sfumato con il Guidonia al 95' su rigore: è un Rimini in salute sul campo, nonostante le difficoltà societarie, quello che oggi affronta la capolista Arezzo, finora sei vittorie in sette gare e una sola sconfitta, con il Guidonia.

Alle 17.30 di oggi la società non ha ancora comunicato la lista dei convocati. Alle 16 Fiorini e Ferrarini provavano in vista della gara di stasera, ma a mio modo di vedere c'è anche un po' di pretattica. Tra i convocati ci dovrebbero essere anche Pedro Lopes e Bassoli. Ritornano Lepri e De Vitis, in sostanza per D'Alesio più possibilità di scelta.

Intanto la società ha ufficializzato il tesseramento di Alessandro Bassoli, che sarà della partita.



Ed ecco la formazione ufficiale biancorossa: rientrano Lepri e De Vitis, confermato Falasco. Bassoli parte dalla panchina.

Per la prima volta D'Alesio ha 22 giocatori a disposizione...due in più dell'avversario, che però in campo ha un solo Under, contro i cinque del Rimini.