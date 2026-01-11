Diretta testuale San Marino - L'Aquila 1-1
A Cattolica esordio casalingo per Ingenito
San Marino - L'Aquila 1-1
SAN MARINO (4-3-3): Meli - Muteba, Shiba, Ale, Tosi (7' st Pesoli) - Wanchope, Gulinatti, Useini (23' st Mwape) - Gasperoni, Sambou, Moriano (7' st Melloni). A disp.: Di Ghionno, Pericolini, Brighi, Golfarelli, Barsi, Di Palma. All.: Ingenito.
L'AQUILA (4-3-3): Michielin - Pomposo, Tavcar, Brunetti, Trifelli - Pandolfi (24' st Carella), Vecchione, Mantini (12' st Scimia) - Banegas (12' st Toure), Di Renzo, Sparacello. A disp.: Zandri, Bellardinelli, Dampha, Ruggiero, Astemio, Lombardi. All.: Fucili.
ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria.
ASSISTENTI: Conio e Poggi di Genova.
RETI: 39' pt Sambou, 45' pt Brunetti.
AMMONITI: Pomposo.
ESPULSI:
CATTOLICA Corrado Ingenito esordisce in casa sulla panchina del San Marino: dopo Termoli, passaggio al 4-2-3-1. Spazio nell'undici iniziale a Tosi, Wanchope e Moriano. Out Lecchi a causa di un attacco influenzale.
Titani in maglia bianco-celeste, con calzoncini e calzettoni bianchi, ospiti in divisa rosso-blu con bordature bianche, calzoncini e calzettoni blu.
PARTITI!
San Marino con il 4-3-3: Wanchope opera come mezzala destra.
4' Gasperoni rientra sul sinistro, tiro cross facile preda di Michielin.
5' Cross dalla trequarti destra, Sparacello inventa una girata acrobatica che esalta i riflessi di Meli, bravo a deviare a mani aperte. Sparacello era però in fuorigioco.
9' Tiraccio di Sparacello, ma ora gli ospiti stanno spingendo e pressando.
13' Cross di Sambou, inserimento di Useini, il colpo di testa è facile preda di Michielin.
18' Ora meglio la squadra di casa, che è uscita dalla pressione ospite.
20' Cross velenoso di Sparacello sul rimbalzo della sfera, Banegas viene però anticipato, la palla deviata di testa finisce docile tra le braccia di Meli.
27' Gran palla mancina di Banegas per il taglio di Pandolfi, il cross viene murato in corner dalla difesa di casa.
27' SAN MARINO PERICOLOSO! Bella ripartenza dal corner dei Titani, Gasperoni allarga a Moriano sulla sinistra, l'attaccante cerca la porta da posizione defilata, tiro potente che mette in difficoltà Michielin. Il portiere si salva in stile pallavolistico, respingendo la sfera.
29' Moriano ci riprova, il tentativo però non inquadra lo specchio della porta difesa da MIchielin.
39' GOOOOL SAMBOU! Grande recupero di Gulinatti che avanza e serve in profondità Sambou sulla destra, l'attaccante controlla e con freddezza infila in diagonale nell'angolino opposto. La conclusione di destro non dà scampo a Michielin.
41' Spreca L'Aquila la palla del pari. Tavcar sulla destra si gira e crossa, la palla carambola tra due giocatori sammarinesi e libera Pandolfi che da due passi spara alto sopra la traversa.
45' Pressa la squadra ospite, Vecchione cerca il jolly da fuori, conclusione deviata in angolo dalla difesa.
GOL L'AQUILA. Angolo dalla destra, Brunetti colpisce di testa di potenza, nulla da fare per Meli.
45' + 1' Sparacello serve il taglio di Mantini, il centrocampista non riesce a controllare e Meli fa sua la palla in uscita bassa.
FINE PT
Riprende la gara al Calbi di Cattolica
46' Di Renzo si allarga a destra, cross in area per Mantini che si inserisce e prova il tiro al volo. Mira sballata, palla alta.
52' Primi cambi per Ingenito, che inserisce Melloni davanti. Il terzo Under è Pesoli, che subentra a Tosi.
54' Sparacello pennella per l'inserimento di Pandolfi, il destro del centrocampista è murato da Meli in uscita.
67' Angolo da destra per L'Aquila, Tavcar sul cross colpisce di testa, ma mira alta. Ora gara in mano agli ospiti, ma il San Marino si difende con attenzione.