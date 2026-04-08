Diretta testuale Serie D: recupero Tropical Coriano - Desenzano 0-1

I corianesi cercano punti per tenere attive le chance playout

Tropical Coriano - Desenzano 0-1

TROPICAL CORIANO (4-3-3): Pollini - Pungelli, Fabbri, Anastasi (25' st Moricoli), B.Brisku - Pasquini (11' st Malo), Danieli (25' st Enchisi), Carnesecchi - Piermaria (25' st Capicchioni), Pacchioni, Barbatosta (38' st Rossi). A disp.: De Gori, Franco, Imola, E.Brisku. All.: Scardovi.

DESENZANO (4-2-3-1): Fratti - Parlato (30' st Andreis), Arpino, Bakayoko, Giorgi - Bovolon, Gori - Baraye, Antonelli (27' st Origlio), Procaccio (46' st Catania) - Gagliano (35' st Enock). A disp.: Rubboli, Ntube, Antonciuc, Tomaselli, Gasperi. All: Gaburro.

ARBITRO: Polizzotto di Palermo.

ASSISTENTI: Gentilezza di Civitavecchia e Panebarca di Foggia.

RETI: 41' pt Procaccio (rig.)

AMMONITI: Bovolon, B. Brisku, Anastasi, Danieli, Enchisi, Rossi.

Tropical Coriano e Desenzano in campo oggi al Grandi per il recupero della 29esima giornata. Il Desenzano, allenato dall'ex Rimini Gaburro, è privo di Gabbianelli. C'è invece Gagliano. Tropical senza Bellavista squalificato e Riccardi infortunato. Fischio di inizio alle 15

PARTITI!

Tropical in completo rosso con strisce blu e banda trasversale bianca, maglia bianca per il Desenzano con inserti blu.

14' POLLINI! Baraye scambia con Gagliano, il tiro viene deviato in angolo dal portiere.

Angolo dalla sinistra, mischia davanti a Pollini, zampata di Gagliano che mette a lato.

20' Supremazia territoriale del Desenzano, Coriano però messo bene in campo.

24' POLLINI! Procaccio sulla sinistra serve a rimorchio Antonelli, il portiere fa buona guardia deviando in angolo, a mani aperte, il tentativo del trequartista.

33' Rigore per il Desenzano. Bryan Brisku atterra Baraye.

34' GAGLIANO SPRECA! L'ex Rimini spiazza Pollini, ma calcia a lato. Clamoroso!

40' Altro rigore per il Desenzano, per un mani in area del Tropical. Decisione dubbia da parte dell'arbitro.

41' GOL PROCACCIO. Dagli undici metri è implacabile, nulla da fare per Pollini.



FINE PRIMO TEMPO

Riprende la gara al Grandi. Per il Tropical ora è una montagna da scalare.

56' Scardovi passa al 4-2-3-1: fuori Pasquini e dentro il trequartista Malo.

65' Punizione di Procaccio dalla trequarti, il colpo di testa di Gagliano è alto sopra la traversa.

69' Ancora Procaccio va al cross, ma Gagliano non riesce a deviare in porta.

74' Flebile tentativo di Malo su punizione battuta da Moricoli, l'attaccante si coordina male.

75' Tiro debole da centro area di Pacchioni, blocca Fratti.

80' Entra Enock, fratello di Mario Balotelli, per Gagliano.

96' Ultimo tentativo del Desenzano, ma la combinazione tra Andreis ed Enock non va a buon fine.

FINITA AL GRANDI. Tropical Coriano sconfitto 1-0 dal Desenzano, a segno con un rigore dubbio. I rossoblù sono oramai retrocessi, con 21 punti, a -10 dal Progresso, sestultimo in classifica, e soprattutto a -6 e a -9 dalle due squadre ora in zona playout, Sasso Marconi e Imolese (6 punti nelle ultime due gare).