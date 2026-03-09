Diritti delle donne, le consigliere di parità: “Serve presenza sul territorio per garantire equità e tutela”

Adriana Ventura, Carmelina Fierro e Venera Tomarchio evidenziano criticità nel decreto che riorganizza gli organismi per la parità e ribadiscono l’importanza della prossimità ai cittadini

In occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne, le consigliere di parità delle Province di Rimini, Ravenna e Piacenza, Adriana Ventura, Carmelina Fierro e Venera Tomarchio, rilanciano l’importanza di garantire la tutela dei diritti delle donne attraverso presidi territoriali.

Le rappresentanti evidenziano come il nuovo decreto legislativo del Governo, che riorganizza gli organismi per la parità, rischi di sopprimere le consigliere territoriali a favore di un organismo nazionale centralizzato. Secondo le consigliere, questo modello indebolirebbe l’accesso ai servizi per le vittime di discriminazioni e ridurrebbe l’efficacia delle politiche di genere, che richiedono interventi differenziati a seconda delle aree e dei settori produttivi.

Le CdP sottolineano che la vicinanza ai territori è essenziale non solo per la gestione delle denunce, ma anche per garantire ascolto, accoglienza e inclusione, aspetti che non possono essere sostituiti da modelli digitali o call center.

Le consigliere auspicano che il Governo consideri le osservazioni emerse nella conferenza nazionale di Roma, ribadendo che la parità tra uomini e donne è una condizione fondamentale per la democrazia e lo sviluppo civile del Paese.