Diritto allo studio, boom di cedole digitali: 17.361 quelle gestite nel 2025/2026

A Rimini beneficiano del servizio 5.787 alunni delle primarie. Dal 2023 risparmiate circa 60mila cedole cartacee, il Comune rinnova il sistema informatico dedicato

Prosegue con numeri stabili e positivi la digitalizzazione del diritto allo studio a Rimini. Nell'anno scolastico 2025/2026 il Comune ha gestito 17.361 cedole digitali per la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole primarie, garantendo il servizio a 5.787 alunni riminesi.

Il dato conferma la tenuta del sistema avviato nel 2023, quando l'Amministrazione ha abbandonato definitivamente l'emissione delle cedole in versione cartacea. Da allora il risparmio complessivo si attesta intorno alle 60mila cedole cartacee non più stampate, con evidenti benefici in termini di tempi, code e passaggi burocratici per famiglie, librerie e uffici comunali.

Il meccanismo, che si basa sull'utilizzo del Codice Fiscale dell'alunno presso le librerie convenzionate, ha reso la procedura più semplice e uniforme su tutto il territorio.

Proprio per garantire continuità al servizio, il Comune ha ora rinnovato il sistema informatico dedicato al diritto allo studio, aggiornandolo alle normative vigenti in materia di digitalizzazione dei processi e dematerializzazione documentale. L'intervento punta anche a una maggiore integrazione con gli altri servizi educativi comunali e a una più efficiente interoperabilità tra gli uffici coinvolti.

"La digitalizzazione dei servizi educativi - spiega la vicesindaca con delega ai servizi educativi, Chiara Bellini - è un investimento che produce benefici concreti per migliaia di famiglie e per l'intera comunità scolastica. L'eliminazione delle cedole cartacee e la gestione informatizzata dei procedimenti hanno ridotto tempi, passaggi amministrativi e attività di back-office, liberando risorse preziose per gli uffici e semplificando la vita quotidiana delle persone".