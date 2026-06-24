Disabilità e inclusione, anche i Lions protagonisti al Palacongressi di Rimini

Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi un ricco programma di incontri, testimonianze e progetti su scuola, lavoro, sport e tecnologie per l’inclusione sociale

I Lions italiani saranno protagonisti a Expo Aid 2026, la manifestazione nazionale dedicata al mondo della disabilità promossa dal Ministero per le Disabilità, in programma dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini. L'appuntamento, che quest'anno si sviluppa attorno al tema "Io, persona di valore", vedrà il Multidistretto Lions 108 Italy presente con una sala dedicata e un articolato programma di seminari, conferenze e testimonianze che racconteranno l'impegno dell'associazione nella costruzione di comunità più inclusive e accessibili.

Attraverso il percorso "Costruire l'inclusione: nuovi sguardi e progetti per il futuro. L'esperienza Lions al servizio della comunità", i Lions presenteranno progetti ed esperienze sviluppati a sostegno delle persone con disabilità nei diversi ambiti della vita, dalla scuola allo sport, dalle nuove tecnologie agli ausili per la mobilità. I temi saranno approfonditi in una serie di tavole rotonde con la partecipazione di esperti e studiosi provenienti da diverse realtà del mondo accademico, professionale e associativo.

«I Lions operano ogni giorno accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. EXPO AID ci offre la possibilità di condividere questa esperienza e di confrontarci con istituzioni, associazioni ed esperti impegnati sullo stesso fronte» afferma Rossella Vitali, presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto Lions 108 Italy.

Tra i temi al centro della manifestazione figurano inoltre il ruolo dei caregiver familiari, la prevenzione della cecità e il sostegno alle persone ipovedenti attraverso servizi storici dei Lions come il Centro Cani Guida Lions, la raccolta di occhiali usati e la Banca degli Occhi Melvin Jones. Particolare attenzione sarà riservata al tema dell'autismo, con incontri dedicati alla sensibilizzazione, alla tutela dei diritti delle persone nello spettro autistico e alla presentazione di esperienze concrete finalizzate all'acquisizione di competenze, all'inclusione sociale e lavorativa e alla costruzione di percorsi di vita indipendente. Il programma affronterà anche il valore dello sport come strumento di crescita, partecipazione e inclusione sociale, grazie al contributo di associazioni, atleti e operatori impegnati nella promozione dell'attività sportiva per le persone con disabilità, oltre al tema del lavoro quale elemento fondamentale per l'autonomia e la piena cittadinanza. Ampio spazio sarà dedicato al Service Kairós, progetto che da anni promuove la cultura dell'inclusione nelle scuole attraverso strumenti e percorsi educativi capaci di valorizzare le diversità e favorire la piena partecipazione di tutti gli studenti alla vita scolastica. Portata anche la testimonianza della positiva collaborazione fra Lions e Special Olympics, che si avvale anche del contributo della Fondazione Internazionale Lions LCIF.

«Abbiamo voluto costruire un programma che affianchi alle testimonianze anche il contributo di professionisti e studiosi, per offrire una riflessione concreta sui temi dell'inclusione e sulle sfide che ci attendono» sottolinea Elena Appiani, coordinatrice dei panel Lions e Past Direttore Internazionale.

Il Governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, Delegato per il Multidistretto Lions 108 Italy allo Sport e all'Inclusione, rappresenta come lo Sport sia un prezioso strumento d'inclusione come rappresenteranno i relatori del Convegno di cui egli sarà moderatore dal titolo “Cuore Italiano: Senza Barriere, Senza Confini”. “Sono altresì orgoglioso dello splendido lavoro realizzato da tutti i Lions Italiani per lo Sport e l’Inclusione in questo anno e ringrazio i Lions del Distretto 108 A, in particolare quelli della Romagna, che ospita questa edizione di EXPO AID 2026, per il prezioso contributo organizzativo e di presenza che ci doneranno in questi giorni”.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la tavola rotonda dedicata all'Intelligenza Artificiale, che analizzerà le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare accessibilità, autonomia e qualità della vita delle persone con disabilità. Spazio anche alla pet therapy, con la presentazione di progetti che utilizzano animali come cani, cavalli e asini per favorire il benessere, la socializzazione e il supporto educativo e relazionale delle persone più fragili.

Accanto alle attività congressuali, per tutta la durata di EXPO AID sarà presente anche il camper del Multidistretto Lions 108 Italy, che offrirà gratuitamente ai visitatori screening sanitari e attività di prevenzione. Un presidio ormai riconoscibile dell'impegno Lions sul territorio, che porterà all'interno della manifestazione uno dei servizi più apprezzati dell'associazione, confermando l'attenzione verso la tutela della salute e il benessere delle persone.