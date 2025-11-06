Disagi per i lavori in via Santa Cristina: “Niente bus e ragazzi a piedi”, la segnalazione

La replica di Start Romagna: "Situazione nota, vagliate soluzioni alternative, ma non c'è possibilità"

Ancora proteste dei cittadini, pervenute al nostro numero delle segnalazioni, per le modifiche al percorso dei bus della linea 16, a causa dei lavori di riqualificazione della strada: "Ancora non fanno passare gli autobus in via Santa Cristina e non vogliono mettere a disposizione una navetta per agevolare le persone non automunite. Ogni mattina ci sono ragazzini che vanno a scuola da soli, a piedi, perché entrambi i genitori lavorano e si devono fare un bel po' di strada a piedi. È anche pericoloso, non c'è marciapiede e le auto vanno ad alta velocità".

Start Romagna replica, evidenziando che la questione di via Santa Cristina sia ben conosciuta e al centro di incontri, confronti, verifiche. I lavori dureranno un mese e mezzo dal 5 novembre. Fu così anche 3 anni fa: quella parte di strada necessita di intervento. Start Romagna ha verificato se fosse possibile la soluzione navetta ma "serve uno spazio per fare inversione e c'è solo sconfinando a San Marino. Non si può. Che non si voglia fare è una inesattezza. S'è cercata una soluzione che purtroppo non c'è".