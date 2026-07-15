Disagi sulla linea 180 a Montefiore: fermate saltate per errore dell'autista

Le scuse di Start Romagna

Dopo le segnalazioni relative ad alcune fermate saltate dalla linea 180 nel primo pomeriggio di oggi a Montefiore Conca, Start Romagna ha precisato che dall'8 luglio il servizio è interessato da una deviazione a causa dei lavori stradali in via Cà Severi e della conseguente chiusura al traffico. Per questo motivo gli autobus non transitano temporaneamente in piazza a Montefiore Conca.

Nel caso specifico, però, l'autobus ha saltato anche la fermata della Croce del Gaggio, che invece rientra nel percorso deviato. Secondo quanto riferito dall'azienda, si è trattato di un errore dell'autista del vettore privato che effettuava la corsa per conto di Start Romagna.

L'azienda e il vettore si sono scusati con gli utenti per il disagio, assicurando che l'accaduto sarà oggetto di un'approfondita verifica interna.