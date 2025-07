"Disarmiamoli", a Rimini iniziativa sociale a sostegno della pace

Martedì 17 Giugno l'assemblea gratuita aperta alla cittadinanza

Martedì 17 Giugno, a partire dalle 18:30, si terrà, presso la sede della Casa del Popolo "Macondo" Aps, in via Pascoli 65 a Rimini, un nuovo evento pubblico, Disarmiamoli. Il programma della serata inizierà con un'assemblea aperta alla cittadinanza sui temi della pace e del disarmo. "In uno scenario europeo e nazionale in cui aumentano le spese militari- dichiara l'associazione -tagliando lo stato sociale e spianando la strada ad un’economia di guerra che si prepara al conflitto, alimenta tensioni e impone disciplina sociale, è necessario costruire un'alternativa dal basso".

A seguire, alle ore 20 ci sarà la presentazione del laboratorio fotografico sociale, un progetto di Andrea Shinigami e Debora Vendemini ed alle ore 21 il frontman dei Miami and the groovers, Lorenzo Semprini, si esibirà in concerto.