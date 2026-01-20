Disastro ferroviario in Spagna: salgono a 41 le vittime

I reali in visita in Andalusia. Proclamato il lutto nazionale dopo il tragico incidente sulla linea ad alta velocità Madrid-Cordova

Sale a 41 il numero delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto domenica sera sulla linea dell’alta velocità Madrid-Cordova, in Andalusia. Il bilancio è aumentato dopo il ritrovamento, avvenuto questa mattina, di un ulteriore corpo all’interno di uno dei vagoni del treno Alvia, precipitato in un terrapieno in seguito allo scontro con alcuni vagoni deragliati del treno Iryo.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalle forze di polizia, 41 persone risultano attualmente ricoverate in ospedale, tra cui quattro bambini. Dodici feriti versano in condizioni critiche e sono assistiti nei reparti di terapia intensiva. Le autorità non escludono che il numero delle vittime possa ulteriormente aumentare nelle prossime ore.

Nel frattempo, i reali di Spagna si recheranno oggi sul luogo della tragedia per rendere omaggio alle vittime e incontrare i soccorritori e i familiari coinvolti. Il governo ha inoltre proclamato il lutto nazionale, in segno di cordoglio per una delle più gravi tragedie ferroviarie degli ultimi anni nel Paese.