Disavventura per un riminese nelle Foreste Casentinesi: la bici si rompe, interviene Soccorso Alpino
L'uomo è stato assistito e riportato al luogo in cui aveva parcheggiato l'auto
A cura di Redazione
09 agosto 2025 12:35
Ieri (venerdì 8 agosto) il personale della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha effettuato un intervento nelle foreste Casentinesi, per assistere un 49enne residente in Provincia di Rimini, impegnato in un'escursione in bici nella zona di San Paolo in Alpe. L'uomo è stato costretto a scendere dalla bici, a causa di una rottura, ha provato a proseguire a piedi, prima di essere soccorso nella zona di Corniolo, nel comune di Santa Sofia. È stato riaccompagnato a Ridracoli, luogo in cui aveva lasciato l'auto.