DiscoBorgo: shopping serale e mercatino artigianale nel centro storico di Santarcangelo

Torna sabato 18 aprile l'evento giunto alla sua quinta edizione. Radio Bruno radio ufficiale

Sabato 18 aprile, dalle 19:30 alle 23:30, nel centro di Santarcangelo di Romagna prende vita un nuovo appuntamento con DiscoBorgo, il night market (mercatino serale) che unisce artigianato, shopping e atmosfera in uno dei contesti più suggestivi del territorio.

Nato nel 2022 e cresciuto nel tempo anche attraverso le edizioni autunnali del 2023 e del 2024, DiscoBorgo è oggi arrivato alla sua settima edizione, confermandosi come un format capace di evolversi e di attrarre un pubblico sempre più ampio, curioso e trasversale.

Per una sera, il centro storico si trasforma in un percorso da vivere: tra le vie e le piazze si sviluppa un mercato serale fatto di creazioni artigianali, oggetti originali e proposte selezionate, pensato per chi ha voglia di passeggiare, scoprire e lasciarsi ispirare, vivendo il borgo in modo diverso dal solito.

A rendere anche per questa edizione unica l’esperienza sono le attività del centro: per questa speciale occasione i migliori locali proporranno ai clienti aperitivi curati, drink speciali, accompagnati da DJ set che accompagneranno la serata.

Una proposta diffusa che non si concentra in un unico punto, ma che si sviluppa lungo tutto il centro, creando un’atmosfera coinvolgente e condivisa.

DiscoBorgo diventa così una vera e propria serata da vivere a 360 gradi: si passeggia tra le bancarelle, si fa shopping, si sceglie dove fermarsi per un aperitivo o per cena, si incontra gente e si vive il centro storico fino a tarda sera, in un equilibrio naturale tra intrattenimento, convivialità e valorizzazione del territorio.

Tra i protagonisti di questa edizione, alcuni dei locali più rappresentativi del centro proporranno le loro serate a tema: dal DJ set firmato Radio Bruno con Max Monti e 4neeno proposto dal Caffè Centrale, all’energia dei Santera al Caffè Roma, passando per le diverse proposte musicali diffuse nelle vie del borgo.

A completare l’offerta, una selezione di food truck con proposte street food a cura di Mengo, Mad For BBQ e Melo Gusto, che contribuiranno ad arricchire ulteriormente l’esperienza gastronomica della serata.

E per chi vorrà proseguire la notte, per l’occasione sarà aperta anche la discoteca Odeon con una programmazione speciale: Sintonica con dj Matteo Pignataro, Francis P, Vincenzo Voli e special guest Benny Blanco AKA Steb.

DiscoBorgo si conferma così come un appuntamento capace di valorizzare il centro storico e le sue attività, trasformandolo in uno spazio vivo, attrattivo e contemporaneo, dove shopping, gusto e atmosfera si incontrano in un’unica esperienza.

Anche Radio Bruno, radio ufficiale dell'evento giunto alla sua quinta edizione, sarà protagonista di DiscoBorgo, con la postazione in piazza Ganganelli, davanti al bar Centrale. In apertura dj set degli allievi della Rimini dj Academy, la scuola diretta da Max Monti, con special guest Max Monti "Gam Gam" e dj F4neeno, vocal Alex Testi di Radio Bruno.