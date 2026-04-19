DiscoBorgo travolge Santarcangelo: migliaia di persone invadono il centro storico

Il sindaco Sacchetti sale in console con Radio Bruno e i dj 4neeno e Max Monti

Grande partecipazione e entusiasmo per l'ultima edizione, appena conclusa, di DiscoBorgo, che nella serata di ieri, sabato 18 aprile, ha trasformato il cuore di Santarcangelo di Romagna in un vivace palcoscenico a cielo aperto. L’evento ha animato il centro storico con un percorso diffuso tra musica, shopping, socialità ed esperienze, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Già dalle 18:30 le vie del borgo hanno iniziato a popolarsi, con negozi e attività commerciali presi d’assalto da visitatori e residenti. Con l’avvio ufficiale della serata la presenza è cresciuta fino a raggiungere migliaia di persone, regalando un colpo d’occhio straordinario. Luci, suoni e installazioni hanno acceso il centro storico, creando un’atmosfera capace di unire il pubblico in un’unica grande esperienza condivisa.

Protagonista della serata anche la musica, con il dj set firmato da Radio Bruno, radio ufficiale della manifestazione. Ad aprire le esibizioni alle 19:30 sono stati i giovani talenti Lorenzo Bonantini e Michele Panichelli, santarcangiolesi di 13 e 16 anni e allievi della Rimini Academy dj, insieme a Diletta Angelini, in arte Zoed, già dj affermata proveniente da Coriano.

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La festa è poi proseguita in Piazza Ganganelli con le special guest Max Monti e 4neeno, accompagnati dal vocalist Alex Testi. Momento particolarmente apprezzato dal pubblico è stata anche la partecipazione del sindaco Filippo Sacchetti, che è salito in console per un’improvvisata performance, evidenziando con entusiasmo la riuscita dell’evento.

Le attività commerciali del centro si sono confermate il vero motore della manifestazione: negozi aperti, allestimenti curati e proposte originali hanno valorizzato il tessuto economico locale, offrendo un’occasione concreta per riscoprire qualità e varietà dell’offerta del borgo. Accanto a queste, bancarelle artigianali e iniziative creative hanno arricchito il percorso, trasformando ogni angolo in uno spazio di scoperta.

Ampio spazio anche al gusto, con proposte gastronomiche diffuse che hanno accompagnato il pubblico lungo tutto l’itinerario. DiscoBorgo si conferma così molto più di un semplice evento serale: un vero e proprio “night market & vibes” capace di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze.

La manifestazione ha inoltre rafforzato il senso di comunità tra le realtà locali, dimostrando come collaborazione e partecipazione possano generare valore per tutto il centro storico. Un successo che guarda già al futuro, con Santarcangelo pronta a confermarsi ancora una volta punto di riferimento per eventi in grado di coniugare qualità, socialità e identità territoriale.