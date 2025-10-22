Disservizi alla rete Fastweb in tutta Italia: migliaia di segnalazioni

Problemi diffusi in molte città, Roma la più colpita. Gli utenti lamentano assenza di connessione e malfunzionamenti ai servizi mobili

Mattinata difficile per molti clienti Fastweb in Italia: a partire dalle prime ore del giorno, il portale Downdetector ha registrato un picco di segnalazioni riguardanti disservizi alla rete fissa e mobile dell’operatore.

Secondo la stampa nazionale, le aree maggiormente interessate dal problema sarebbero Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze e Bologna, ma le segnalazioni arrivano da ogni parte del Paese. Gli utenti riportano assenza totale di connessione internet, difficoltà nella navigazione e interruzioni del servizio telefonico mobile.

Al momento Fastweb non ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle cause del guasto. Sui social network, intanto, cresce la frustrazione di molti clienti che segnalano l’impossibilità di lavorare da remoto o di accedere ai servizi online.

Il picco di segnalazioni su Downdetector ha superato decine di migliaia di segnalazioni in poche ore, segno di un disservizio esteso e persistente. Restano da chiarire le cause tecniche del problema e i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità della rete.