Distributori gratis di assorbenti: l'Emilia Romagna propone nuove misure inclusive

Prodotti mestruali accessibili: il PD presenta una risoluzione per abbattere le disuguaglianze

In consiglio regionale è stata presentata una risoluzione contro la povertà mestruale. L'atto è stato sottoscritto dalla vice capogruppo del Partito Democratico Alice Parma, a prima firma della collega Maria Laura Arduini ed è finalizzato, spiega Parma, "ad abbattere le barriere economiche e sociali che impediscono a molte donne di accedere ai prodotti di cui hanno bisogno".

Diverse le azioni concrete previste: dall’indagine sulle condizioni di vulnerabilità economica a livello regionale, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e educazione, fino alla creazione di spazi pubblici dotati di distributori automatici di prodotti mestruali a prezzi calmierati o gratuiti.

La risoluzione invita poi la Regione Emilia-Romagna a sviluppare un piano di agevolazioni economiche per le fasce più deboli, a collaborare con le farmacie comunali per contenere i costi dei prodotti igienici e a promuovere campagne di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere e i tabù legati alla salute riproduttiva.

“La giustizia mestruale non è solo una questione economica e non riguarda soltanto chi si trova in difficoltà. È un tema che coinvolge tutte le donne, perché le mestruazioni fanno parte della vita di ognuna, eppure ancora oggi sono circondate da silenzio, vergogna e poca informazione”, dichiara la consigliera Parma.

“Anche chi può permettersi di comprare questi prodotti si trova spesso in luoghi come scuole, uffici, spazi pubblici, che non offrono servizi igienici adeguati, o in contesti dove il ciclo mestruale viene trattato come qualcosa da nascondere. Parlare di giustizia mestruale vuol dire proprio rompere questo tabù e riconoscere che ogni donna ha il diritto di vivere le mestruazioni in modo libero, senza ostacoli, senza vergogna e senza disuguaglianze. È una questione che riguarda la salute, ma anche il rispetto, l’equità e la libertà", aggiunge.

La regione Emilia Romagna si è già attivata, aderendo alla campgna del Tampon Tax Tour e promuovendo iniziative nei Comuni e nelle farmacie comunali:"Ma vogliamo continuare, per costruire un sistema più giusto e inclusivo, dove tutte le persone possano accedere facilmente ai prodotti di cui hanno bisogno, senza discriminazioni”, conclude Parma.