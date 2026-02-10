“Disunited Nations” al Cinema Tiberio: Gaza al centro del dibattito

Mercoledì 11 febbraio il documentario di Cotteret e il confronto con Albanese e Strada in streaming

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita mercoledì 11 febbraio alle ore 21 l’evento Disunited Nations con la proiezione del film documentario di Christophe Cotteret e, a seguire, incontro in diretta streaming con Francesca Albanese e Cecilia Strada, in dialogo con la giornalista del Fatto Quotidiano Giulia Zaccariello. Nel marzo 2024, Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, ha denunciato un genocidio a Gaza. Seguendo i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, questo documentario ci porta nel cuore della crisi delle Nazioni Unite, messa di fronte alla propria incapacità di impedire il massacro dei civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e il dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film racconta il difficile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere, mostrando come l’ONU e la comunità globale appaiano sempre più divise di fronte al conflitto.