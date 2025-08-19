Dj set, concerti e shopping serale: San Marino Outlet diventa il tempio della dance anni ’90

Moka Club, Alexia e Double You sul palco insieme a Dj Molella per far scatenare il pubblico

Le icone delle musica dance anni ’90, un grande show fatto di luci, coriandoli, coreografie ed effetti scenici, negozi aperti fino alle 23:00 con le occasioni imperdibili dei “Saldi Last Call”: ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una serata indimenticabile a San Marino Outlet.

Mercoledì 20 agosto, dalle 20:00 alle 23:00, nella Event Plaza andrà in scena “The Nights is on fire”, il format di Dj Molella pronto a far scatenare il pubblico presente. Sul palco, insieme al Dj e produttore, saliranno anche Alexia e i Double You, per una serata, completamente gratuita, che ripercorrerà i più grandi successi della musica dance anni ’90.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Elisa Catti Direttrice San Marino outlet

Ad aprire il programma aranno i Moka Club, la celebre band che da trent’anni solca i palchi di tutta Italia portando in scena un vasto repertorio che dagli anni ’80 arriva ai giorni nostri, accompagnandolo con coreografie e intrattenimento.

A seguire spazio ai Double You, il gruppo esploso agli inizi degli anni ’90 con la celebre “Please don’t go” e autore di altri brani di grande successo. Toccherà poi ad Alexia, la regina dell’eurodance italiana, infiammare il pubblico con alcuni dei suoi successi più amati.

Infine Molella: il Dj e produttore italiano, in arrivo da Radio Deejay e Radiom2o, è pronto a far ballare tutti i presenti con un Dj set pieno di energia.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Dj Molella

Anche i bar e i ristoranti resteranno aperti fino alle 23:00, con possibilità di bere o mangiare qualcosa e di godersi una serata unica nella cornice della più Antica Repubblica al Mondo, a soli 15 minuti d’auto da Rimini. Disponibile anche la navetta Rimini – San Marino, in partenza tutti i giorni dalla Stazione ferroviaria di Rimini con corse ogni ora.