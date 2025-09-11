Djokovic lascia la Serbia e si trasferisce ad Atene

Il campione bollato come “traditore” dal governo Vučić per il sostegno alle proteste studentesche

Novak Djokovic ha deciso di lasciare la Serbia e trasferirsi con la famiglia ad Atene. Il tennista, ex numero uno del mondo, è stato duramente criticato dal governo di Aleksandar Vučić per aver espresso solidarietà agli studenti scesi in piazza a Belgrado per chiedere nuove elezioni.

Secondo i media, Djokovic ha già iscritto i figli Stefan e Tara in una scuola privata greca ed è stato visto allenarsi in un club di tennis ad Atene. La scelta rappresenta non solo un cambio di residenza, ma anche un segnale politico, che conferma la rottura con le autorità serbe.

Il futuro dei rapporti tra Djokovic e il suo Paese resta incerto, ma per ora il campione sembra pronto a iniziare una nuova vita in Grecia.