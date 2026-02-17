Docenti da Malta in visita a Riccione per il progetto Erasmus+

In programma incontri nelle scuole, eventi culturali e un ritorno in città di un’altra delegazione a fine marzo

Una delegazione di insegnanti provenienti da Malta è stata ricevuta, lunedì 16 febbraio, in municipio dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessora Marina Zoffoli. I docenti maltesi trascorreranno a Riccione una settimana di formazione e scambio nell’ambito del progetto Erasmus+, finanziato con fondi europei. Accompagnati dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Zavalloni, Benedetta Bernardi, alla delegazione maltese sindaca e assessora hanno rivolto il loro benvenuto evidenziando come gli scambi europei rappresentino un’importante opportunità per l’intera comunità educativa, favorendo la condivisione di esperienze, metodi e visioni differenti e contribuendo a costruire relazioni culturali durature tra i territori.

Il progetto Erasmus +, coinvolge dal 2025 l’Istituto Comprensivo Zavalloni e ha visto, ad oggi, la partecipazione di 30 docenti, tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

Dopo due visite degli insegnanti riccionesi a Malta, nei mesi di giugno e novembre dello scorso anno, ora è il turno dei docenti maltesi – un referente del percorso inclusione, un'educatrice e un referente del percorso orientamento – . In programma visite ai plessi dell’Istituto Zavalloni per conoscere da vicino il sistema scolastico italiano e la partecipazione ad eventi culturali, tra cui una visita alla mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche” a Villa Franceschi.

L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra scuola ed enti locali. Agli enti locali spettano infatti varie funzioni come la manutenzione degli edifici scolastici e il sostegno alle attività formative, quali laboratori di arte, musica e aiuto compiti. A fine marzo una nuova delegazione maltese tornerà nella Perla Verde nell’ambito di un reciproco scambio di buone pratiche. L’incontro svoltosi in municipio ha avuto l’obiettivo di far comprendere ai docenti maltesi l’importante legame di collaborazione e supporto che il Comune di Riccione ha con le scuole del territorio.



