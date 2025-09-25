Domani i funerali del 64enne morto nello scontro frontale in viale Regina Elena

Fabio Fioran è deceduto martedì scorso in un incidente stradale sul lungomare

Si terranno domani, venerdì 26 settembre alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Rimini, i funerali di Fabio Fioran, il 64enne originario di Fano deceduto martedì scorso in un incidente stradale sul lungomare. L’uomo, alla guida di un’Audi A4, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Tiguan all’altezza del civico 143 di viale Regina Elena. Nonostante i soccorsi e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Infermi, Fioran è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Ferito in modo lieve il 65enne riminese alla guida dell’altro veicolo.