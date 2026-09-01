Domani i Pooh e poi Morandi: la musica italiana torna protagonista a Riccione

Piazzale Roma porta in scena domani Pooh e il 10 Gianni Morandi, protagonisti di due serate dedicate a sei decenni di musica italiana

Riccione si prepara a due serate nel segno della grande musica italiana. Piazzale Roma sarà il palcoscenico di due concerti inseriti nel calendario di Riccione Music City, con i Pooh attesi mercoledì 2 settembre e Gianni Morandi giovedì 10 settembre. Due appuntamenti accomunati da un anniversario: entrambi celebrano infatti 60 anni di storia musicale.

I primi a salire sul palco saranno i Pooh, con il tour "Pooh 60 – La nostra storia – Estate". Il concerto era inizialmente previsto a luglio, ma era stato rinviato a causa del maltempo. La band, fondata nel 1966 da Valerio Negrini, porterà a Riccione i brani più conosciuti del proprio repertorio, ripercorrendo una carriera che ha superato i 100 milioni di dischi venduti nel mondo.

Una settimana dopo toccherà a Gianni Morandi, protagonista dello show "C’era un ragazzo. Estate 2026". Il tour celebra i 60 anni di "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini e diventato uno dei pezzi simbolo della carriera del cantante. Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal maestro Luca Colombo.

Due appuntamenti che porteranno quindi sul lungomare di Riccione due protagonisti della musica italiana, con repertori capaci di attraversare generazioni diverse. La musica torna così al centro di piazzale Roma, trasformato per l'estate in un'arena affacciata sul mare.