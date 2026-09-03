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Domenica Buscarini compie 100 anni, festa a Talamello per la cittadina centenaria

Il sindaco, la consigliera Urbinati, le figlie, il genero e un’amica hanno festeggiato insieme a lei questo importante traguardo

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2026 11:52
Domenica Buscarini compie 100 anni, festa a Talamello per la cittadina centenaria -
Talamello
Attualità
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Ha compiuto 100 anni Domenica Buscarini, cittadina di Talamello, festeggiata mercoledì 2 settembre dall’Amministrazione comunale e dai suoi familiari in occasione di un compleanno davvero speciale.

Accanto a Domenica, per celebrare il traguardo, erano presenti il sindaco, la consigliera Urbinati, il genero, le figlie e una cara amica.

“Abbiamo avuto il piacere di celebrare un traguardo davvero speciale – scrive l’Amministrazione comunale di Talamello – i 100 anni di Domenica Buscarini, una nostra concittadina che rappresenta una preziosa testimonianza della storia e della memoria della nostra comunità”.

Dal Comune arrivano anche gli auguri alla centenaria, con l’auspicio che possa continuare a essere circondata dall’affetto dei suoi cari e dei concittadini.

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