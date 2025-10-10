“Domenica Detox”: al via anche a Rimini la giornata senza smartphone

L'evento si svolgerà una domenica al mese fino a maggio 2026

Parte sabato 12 ottobre la prima edizione di “Domeniche Detox”, l’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna per invitare bambini e ragazzi a “disconnettersi” dagli smartphone e riscoprire il piacere di attività in presenza, gioco e socialità.

Il programma, che si svolgerà una domenica al mese fino a maggio 2026, prevede eventi, laboratori, giochi di gruppo e flash mob in tutto il territorio regionale. L’obiettivo è favorire un uso più consapevole della tecnologia e contrastare la dipendenza digitale tra i più giovani.

A Rimini, la giornata sarà animata da laboratori creativi, attività sportive e iniziative all’aria aperta nei parchi cittadini, con la collaborazione di scuole, associazioni giovanili e centri educativi.

L’idea delle “domeniche offline” è nata durante gli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza organizzati lo scorso maggio dalla Regione e rientra nel pacchetto di interventi da 8 milioni e 350mila euro dedicato al benessere e alla partecipazione dei giovani emiliano-romagnoli.