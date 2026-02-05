Altarimini

Domenica su Rai 1 la Santa Messa dal Duomo di Rimini: omaggio al "parroco dalla tonaca lisa"

A cura di Glauco Valentini Redazione
05 febbraio 2026 14:12
Rimini
Attualità
Domenica 8 febbraio, alle ore 10.55, Rai 1 trasmetterà in diretta la Santa Messa dalla Cattedrale di Rimini, presieduta dal vescovo mons. Nicolò Anselmi.

La celebrazione si inserisce nel contesto della memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita e della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, appuntamento promosso dalla Chiesa per sensibilizzare sul dramma dello sfruttamento e della schiavitù moderna.

Per l’occasione, la liturgia sarà dedicata a don Oreste Benzi, sacerdote riminese e fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, figura emblematica dell’impegno ecclesiale accanto alle vittime della tratta, della prostituzione e di ogni forma di emarginazione. Un momento di preghiera e memoria che rende omaggio a una testimonianza ancora oggi attuale e profetica.

