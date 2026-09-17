Dominio riminese alla Finale di Coppa Italia: ori e spettacolo per l'Asd Triathlon Duathlon Rimini

Alessandri, Verde e Accorsi firmano il capolavoro a Montesilvano

Una chiusura col botto per l' Asd Triathlon Duathlon Rimini alla Finale di Coppa Italia Giovani, svoltasi a Montesilvano sabato 12 e domenica 13 settembre u.s.



La prova, sulla distanza di 250m nuoto – 5km ciclismo – 1,5km corsa secondo la formula di semifinali e finali A-B, ha visto i giovani riminesi assoluti protagonisti del fine settimana.



Tra gli juniores (18-19 anni), prima Achille Alessandri, poi Carlotta Verde hanno bissato il successo del 2025 nella categoria inferiore, con due prove solide che li hanno visti protagonisti fin dalle prime bracciate; medaglia di cioccolato per Aurora Toccaceli , autrice del miglior split di giornata nella frazione run e capace di arrivare a pochissimi secondi dal podio. Top 20 anche per Allegra Belletti , ad uno dei migliori risultati della stagione.



Tra le Youth B (16-17 anni) vittoria di Emi Accorsi che, dopo i titoli italiani di Duathlon Cross e Triathlon, ha agguantato il primo posto nella Finale di Coppa Italia negli ultimi 200m di gara dopo una grandissima rimonta nell’ultima frazione. Tra i pari età buone prestazioni per Giulio Paesani (33), Nicolo' Ferraro (53*) in Finale A e prima esperienza in campo nazionale per Enea Cappello nella Finale B.



Tra gli Youth A (14-15 anni) ben 4 atleti nella Finale A con Sergio Rabottini che ha chiuso al 19* posto, Lucio Del Bianco e Maicol Diotallevi, al primo anno di categoria, finiti rispettivamente al 42* ed al 44* posto, dopo aver brillantemente superato lo scoglio delle semifinali e Edoardo Sittinieri al 45* posto. Nella finale B bella prova di Paolo Comandini che ha riscattato così una semifinale un po’ opaca; peccato per Andrea Carovillano DNS a causa di un infortunio nella giornata di sabato.

Foto Team © Emi Accorsi

Non solo Finale di Coppa Italia nel week end, manche Finale del Circuito U23 Next Gen con Lorenzo Gennari al 24* posto e Finale del Circuito Interregionale con Carolina Paesani in quinta posizione.



Grazie ai risultati conseguiti da tutti gli atleti nel corso della stagione il TDSGRimini è riuscito a chiudere all’ ottavo posto la classifica finale di Coppa Italia; a livello individuale TOP 6 per Emi Accorsi, seconda tra le YB, Carlotta Verde ed Aurora Toccaceli rispettivamente terza e quinta tra le juniores.



Di seguito le parole della Presidente Romina Ridolfi a corredo del fine settimana di Montesilvano :



“Un fine settimana che ancora una volta ci ha visto protagonisti con i giovani in ambito nazionale; al di là delle vittorie che hanno dato lustro ai nostri colori, i ragazzi e le ragazze hanno saputo gestire al meglio la due giorni di gara coordinati come sempre dal nostro head coach Riccardo Ridolfi, coadiuvato da Alessandro Rovelli ed Elena Colella. L’essere ed il fare squadra ancora una volta sono stati determinanti nel riuscire a mettere i nostri giovani nelle condizioni per esprimersi al massimo delle loro possibilità”



Prossimo ed ultimo appuntamento di stagione il Campionato italiano di Triathlon Sprint e Mixed Relay a Cervia il prossimo 26 e 27 Settembre 2026



