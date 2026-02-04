Dona un defibrillatore alla comunità: "Un gesto in ricordo di mia zia, esempio di impegno sociale"

Il defibrillatore è stato donato da Orlando Graziani alla comunità corianese

È stato inaugurato questa mattina (mercoledì 4 febbraio) alla Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe Ravegnani” di Ospedaletto il nuovo defibrillatore a servizio del plesso scolastico. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore alle Politiche sociali, sanitarie, Scuola e servizi educativi Paolo Ottogalli, il donatore Orlando Graziani, gli insegnanti e la dirigente scolastica.

Il dispositivo, completo di armadietto murale con allarme, è stato donato dal cittadino corianese Orlando Graziani, che ha voluto compiere questo gesto in memoria di una zia scomparsa, persona molto impegnata nel sociale. Una donazione pensata come segno concreto e duraturo, destinato a un luogo particolarmente sensibile come la scuola.

Il defibrillatore rappresenta un importante presidio di sicurezza a tutela degli studenti, del personale scolastico e di tutti coloro che frequentano l’edificio.

«Ringraziamo di cuore Orlando per questa donazione – ha dichiarato il Sindaco –. È un gesto che racconta cosa significhi davvero senso civico: scegliere di prendersi cura degli altri. La scuola è uno dei luoghi più importanti della nostra comunità e poterla rendere ancora più sicura è per noi motivo di grande soddisfazione».

Durante l’incontro con gli studenti, l’assessore Ottogalli ha spiegato con parole semplici ai ragazzi il funzionamento del dispositivo per far emergere il valore del dispositivo medico: «Il defibrillatore serve a salvare vite. Il cuore è l’organo che permette al nostro corpo di funzionare e, quando va in difficoltà, è fondamentale intervenire subito. Questo apparecchio analizza il battito cardiaco e, se necessario, invia una scarica elettrica che può aiutare il cuore a ripartire e salvare una vita».