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“Donare è ridare vita”: le storie di Alberto e Lia commuovono gli studenti di Novafeltria

Donazione organi: al “Tonino Guerra” la solidarietà diventa una scelta consapevole

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 marzo 2026 19:35
“Donare è ridare vita”: le storie di Alberto e Lia commuovono gli studenti di Novafeltria -
Novafeltria
Attualità
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Sabato 28 marzo 2026, in occasione della Giornata mondiale del rene, gli studenti di otto classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria hanno partecipato a un incontro formativo dedicato alla donazione di organi, tessuti e cellule, con particolare attenzione ai trapianti e alla prevenzione delle malattie renali.

All’iniziativa sono intervenuti il dottor Davide Morri, anestesista rianimatore e coordinatore ospedaliero procurement dell’ospedale “Infermi” di Rimini, il dottor Angelo Rigotti, già direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi di Rimini, e il dottor Domenico Roberto, consigliere Aido Emilia-Romagna.

Particolarmente significative le testimonianze dirette di Lia Blatti, referente Aido e trapiantata di rene, e di Alberto Belluzzi, dieci anni, trapiantato di fegato alla nascita, presente insieme ai genitori Valentina e Michele. All’incontro hanno preso parte anche Emanuela e Stefano, genitori di Giada Penserini, giovane donatrice di organi e tessuti.

L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire un tema di grande rilevanza etica e sociale. La donazione post mortem è stata infatti presentata come una scelta consapevole, che può essere espressa al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità, a seguito di un’adeguata informazione.

Solidarietà e altruismo, è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa, rappresentano valori fondamentali per la comunità e trovano nella donazione di organi una concreta espressione.

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