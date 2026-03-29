“Donare è ridare vita”: le storie di Alberto e Lia commuovono gli studenti di Novafeltria

Donazione organi: al “Tonino Guerra” la solidarietà diventa una scelta consapevole

Sabato 28 marzo 2026, in occasione della Giornata mondiale del rene, gli studenti di otto classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria hanno partecipato a un incontro formativo dedicato alla donazione di organi, tessuti e cellule, con particolare attenzione ai trapianti e alla prevenzione delle malattie renali.

All’iniziativa sono intervenuti il dottor Davide Morri, anestesista rianimatore e coordinatore ospedaliero procurement dell’ospedale “Infermi” di Rimini, il dottor Angelo Rigotti, già direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi di Rimini, e il dottor Domenico Roberto, consigliere Aido Emilia-Romagna.

Particolarmente significative le testimonianze dirette di Lia Blatti, referente Aido e trapiantata di rene, e di Alberto Belluzzi, dieci anni, trapiantato di fegato alla nascita, presente insieme ai genitori Valentina e Michele. All’incontro hanno preso parte anche Emanuela e Stefano, genitori di Giada Penserini, giovane donatrice di organi e tessuti.

L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire un tema di grande rilevanza etica e sociale. La donazione post mortem è stata infatti presentata come una scelta consapevole, che può essere espressa al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità, a seguito di un’adeguata informazione.

Solidarietà e altruismo, è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa, rappresentano valori fondamentali per la comunità e trovano nella donazione di organi una concreta espressione.