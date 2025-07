Donazione Aned e Aido all’Ospedale di Rimini: nuovo monitor per la Nefrologia

Consegnato un monitor multiparametrico di ultima generazione all’Unità di Nefrologia e Dialisi grazie a una raccolta fondi promossa da Aned e Aido

Si è tenuta venerdì 20 giugno, negli ambulatori dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Infermi di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un monitor multiparametrico di ultima generazione.

La donazione è stata resa possibile grazie all’ANED (Associazione Nazionale EmoDializzati) a cui aderiscono pazienti in dialisi, trapiantati di rene o famigliari di pazienti e liberi cittadini con lo scopo di difendere e tutelare i diritti civili e sociali dei nefropatici cronici, dei dializzati e dei trapiantatidi tutti gli organi e tessuti. Grazie all’organizzazione e alla promozione di una raccolta fondi in collaborazione con AIDO, in particolare con l’iniziativa ‘Uno smash per la vita’ che si svolge da ormai tre anni al Tennis Club Valmarecchia a Pietracuta di San Leo, sono state raccolte donazioni spontanee finalizzate all’acquisto dello strumento.

“Il nuovo monitor multiparametrico Bionet BM5-pro touch con screen a colori consente di monitorare il tracciato ECG, con rilevamento e analisi del tracciato ad alte prestazioni, i valori di saturazione dell’ossigeno, la pressione arteriosa – ha spiegato il dottor Emanuele Mambelli, direttore dell’UO Nefrologia e Dialisi –con la possibilità della connessione in rete per la trasmissione dei dati. Questo monitor ci permetterà di controllare adeguatamente, in tempo reale, i parametri vitali dei pazienti durante l’esecuzione di terapie infusive che ne richiedono il monitoraggio e potrà essere utilizzato nei pazienti ricoverati più critici che necessitano di un monitoraggio più attento. Inoltre sarà utile durante le manovre interventistiche (nella nostra UO posizioniamo cateteri venosi centrali per emodialisi) o per l’esecuzione di biopsie renali eco-guidate, dove è necessario il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti durante la manovra”.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti anche la direttrice del presidio ospedaliero Francesca Raggi, la dott.ssa Marilena Montalti della direzione infermieristica e la dott.ssa Manuela Guido dell’Ufficio Fundraising, che hanno accolto Lia Blatti, volontaria ANED e referente provinciale AIDO, e Antonella Sala, delegata ANED provinciale.

"Siamo profondamente grati all’Associazione ANED per questa nuova, importante donazione – ha dichiarato Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero – che rappresenta un contributo essenziale per migliorare la qualità dell’assistenza e delle cure offerte ai nostri pazienti. Il sostegno di realtà come ANED è fondamentale per rafforzare il legame tra sanità e territorio, e per garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni della comunità".

"Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento all’Associazione ANED e alle volontarie Lia Blatti e Antonella Sala, per questa generosa donazione che va ad arricchire la dotazione strumentale della nostra UO. Un gesto di grande sensibilità e attenzione – ha concluso il dottor Mambelli – che si traduce in un concreto miglioramento dell’assistenza a beneficio dei nostri pazienti”.