Dondarini Dal Fiume sul palco di Sganassau a Viserba

Appuntamento per la sera di Ferragosto in Piazza Pascoli

A Viserba un ferragosto all’insegna delle risate, con due protagonisti del cabaret nazionale: per la rassegna 'Sganassau 2025', venerdì tornano sul palco di piazza Pascoli i comici Davide Dal Fiume e Marco Dondarini.

Si tratta di due attori coinvolgenti, spontaneamente simpatici e maestri dell’improvvisazione; una coppia ben assortita, capace di mescolare disincanto e finta autorevolezza, conquistando il pubblico con testi brillanti, linguaggio pulito e ironia elegante. La loro collaborazione, nata per caso sul palco di Zelig e fortemente voluta da uno degli autori del programma, è oggi una garanzia di comicità di qualità.

La serata sarà aperta dalla splendida voce di Marta Micheli ('Loquita in Black'), che proporrà grandi successi della musica soul e un emozionante tributo alla straordinaria Amy Winehouse.

La conduzione è affidata al direttore artistico Matteo Monì. Ingresso gratuito. Inizio spettacolo ore 21.15.