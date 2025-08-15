Donna cade nel torrente a Verghereto: soccorsa dal Soccorso Alpino

La 30enne, in escursione con la famiglia, è stata trasportata al Trauma Center di Cesena

Ieri pomeriggio, la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stata allertata dalla Centrale Operativa del 118 per prestare assistenza a una donna di 30 anni, caduta rovinosamente in località La Para, nel comune di Verghereto (FC).

La donna, in compagnia della famiglia, stava rinfrescandosi nelle acque del torrente quando ha perso l’equilibrio, riportando un trauma a un arto inferiore. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino, che in collaborazione con il personale dell’ambulanza ha provveduto a valutare le condizioni della ferita e a immobilizzarla su una barella dotata di ruota, per facilitare il trasporto lungo il sentiero fino alla strada carrozzabile.

Raggiunta la strada, la paziente è stata affidata all’equipaggio dell’ambulanza, che l’ha trasferita al Trauma Center di Cesena per le cure necessarie.