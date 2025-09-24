Donna scomparsa in Gallura, fermato un imprenditore del vino

Emanuele Ragnedda, 41 anni, arrestato mentre tentava la fuga in barca. Indagato anche un 26enne milanese per occultamento di cadavere

Emanuele Ragnedda, 41 anni, noto imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio per la scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, vista l’ultima volta l’11 settembre a Palau. L’uomo, bloccato mentre cercava di fuggire in barca, era in compagnia di un giovane milanese di 26 anni, ora indagato per occultamento di cadavere.

Cinzia era stata avvistata per l’ultima volta in un locale insieme ai due uomini. Le indagini, coordinate dalla procura di Tempio Pausania, si concentrano sulle ore tra l’11 e il 12 settembre. Sequestrati telefoni cellulari e un’arma da fuoco.

L’allarme era stato lanciato dai familiari della donna, che avevano denunciato la scomparsa avviando le ricerche con carabinieri, vigili del fuoco e volontari.