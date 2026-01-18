Donna scomparsa, trovato un corpo nella ditta del marito ad Anguillara Sabazia

Il ritrovamento nell’azienda dell’uomo mentre i carabinieri erano impegnati in un sopralluogo. La vittima potrebbe essere Federica Torzullo, sparita l’8 gennaio

Un corpo è stato trovato all’interno della sede operativa dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri sono intervenuti nella ditta dell’uomo, dove sono attualmente in corso accertamenti e rilievi investigativi.

Secondo le prime informazioni, al momento sarebbe stata rinvenuta solo una parte del cadavere, circostanza che rende necessarie ulteriori verifiche per l’identificazione ufficiale. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma il ritrovamento potrebbe rappresentare una svolta decisiva nelle indagini sulla scomparsa della donna.

Nei giorni successivi alla sparizione di Torzullo, tracce di sangue erano state individuate all’interno della sua abitazione, sugli abiti e nell’automobile del marito, elementi che avevano rafforzato i sospetti degli investigatori. L’uomo risulta già indagato per omicidio volontario.

Le indagini proseguono per chiarire le cause della morte e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, mentre si attende l’esito degli esami medico-legali.