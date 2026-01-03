Donna segregata e picchiata nel Tarantino, arrestato un 29enne

La vittima trovata legata in un casolare abbandonato: si era rifiutata di prostituirsi

Una donna è stata trovata legata a una sedia, senza acqua né possibilità di fuga, all’interno di un casolare abbandonato nel territorio di Taranto. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno liberato la vittima e arrestato un uomo di 29 anni, ritenuto responsabile di una lunga serie di abusi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata sequestrata e sottoposta per mesi a maltrattamenti fisici e psicologici perché si rifiutava di prostituirsi. Dopo la liberazione, è stata accompagnata in Questura, dove ha raccontato agli investigatori i soprusi subiti, tra percosse, minacce e continue vessazioni.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, stalking, lesioni aggravate e tentata violenza sessuale. La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari e inserita in un percorso di protezione e assistenza.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.