Donna trovata morta semisvestita in un cortile a Milano, indagini per omicidio

Il corpo di una giovane, ancora senza identità, è stato rinvenuto in via Paruta. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Una donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stata trovata senza vita nella mattinata di oggi nell’angolo di un cortile in via Paruta, nella periferia nord di Milano. Il corpo, rinvenuto da alcuni residenti, era semisvestito e presentava evidenti lividi, elementi che hanno spinto gli inquirenti a ipotizzare l’ipotesi di omicidio.

La vittima non è stata ancora identificata e, secondo quanto emerso dalle prime verifiche, non risulterebbe residente nel condominio in cui è avvenuto il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e il pubblico ministero di turno, che ha disposto i rilievi per chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Le indagini sono in corso e al momento non si esclude alcuna pista. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per fare luce sull’accaduto.