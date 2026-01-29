Donna violentata a Bellaria dopo l’incontro in stazione: fermato il presunto responsabile

La donna, liberatasi del suo aguzzino, ha citofonato a un'abitazione e chiesto aiuto

Un 29enne tunisino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, in relazione a una violenza sessuale subita da una 32enne originaria della Romania. Sui fatti sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, nella mezzanotte di oggi (29 gennaio) la 32enne ha incontrato un uomo presso la stazione ferroviaria di Rimini e questi l'ha convinto a trovare riparo per la notte in una colonia abbandonata del comune di Bellaria Igea Marina, luogo raggiunto con l'autobus. Qui si è consumata la violenza. La 32enne, che ha poi raccontato di essere stata minacciata e di aver subito gli abusi, è riuscita a divincolarsi, a scappare e a chiedere soccorso, suonando il citofono di un'abitazione posta nelle vicinanze della colonia. A quel punto è scattato l'intervento dei Carabinieri. La donna è stata soccorsa e affidata al personale del 118, che ha disposto gli accertamenti medici di rito presso l'ospedale Infermi, mentre i Militari hanno rintracciato il 29enne all'interno della struttura. Il giovane è stato ritenuto il responsabile della violenza ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Si trova ora in carcere ai Casetti di Rimini.