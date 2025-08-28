Donne fotografate in spiaggia e al Wellness: le immagini finite su siti porno. Chiude il portale sessista

Scoppia il caso delle immagini rubate finite online

Il tema ha assunto rilievo nazionale dopo la chiusura del forum sessista Phica.eu, travolto dalle polemiche per la pubblicazione di immagini di donne trafugate e diffuse senza consenso, comprese quelle di esponenti politiche come Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Ma anche Rimini è finita al centro della vicenda, con sezioni dei siti dedicate alla città, alle sue spiagge e perfino al Rimini Wellness.

Secondo le segnalazioni, venivano caricate foto di donne immortalate a loro insaputa: al mare, in palestra, durante eventi o perfino al supermercato, spesso ritratte di spalle in costume o in leggings, con commenti sessisti e offensivi.

A sollevare il caso è stata l’avvocata riminese Jessica Valentini, collaboratrice della consigliera di parità della Provincia, dopo essersi confrontata con una personal trainer locale di 35 anni. La donna, allarmata dall’esistenza di una sezione “Rimini Wellness” sul portale, temeva di essere stata fotografata di nascosto mentre partecipava alla fiera del fitness. Da qui la decisione di rivolgersi alla legale per capire come muoversi.

«Attenzione a chi vi fotografa in spiaggia o durante eventi – avverte l’avvocata Valentini – perché le vostre immagini potrebbero finire su siti hard senza che ne abbiate la minima consapevolezza. È un fenomeno grave e diffamatorio, che va denunciato subito».

Nel frattempo, la Polizia postale ha avviato indagini su scala nazionale: stanno arrivando denunce da tutta Italia da parte di donne che hanno scoperto le proprie foto rubate e diffuse su piattaforme online. Anche a Rimini, dunque, l’invito è chiaro: vigilare e denunciare immediatamente qualsiasi caso sospetto.