Dopo 6 anni torna a crescere la popolazione di Santarcangelo

Seppur in maniera lieve, dopo anni di calo torna a crescere la popolazione residente a Santarcangelo: sono infatti 22.306 i santarcangiolesi registrati al 31 dicembre 2025. In leggero aumento rispetto al 2024, quando erano 22.132, e con un’inversione di tendenza: la popolazione infatti torna a salire dopo che il trend degli ultimi cinque anni era sempre in leggera diminuzione con 22.250 abitanti nel 2023, 22.282 nel 2022, 22.321 nel 2021, 22.381 nel 2020 e 22.397 nel 2019.

Più numerosa, seppur di poche unità, la componente femminile (11.375), mentre i maschi residenti ammontano a 10.931. Con i nuovi nati si conferma invece la tendenza del 2024 che vede i maschi più numerosi delle femmine: 126 in totale – mentre nel 2024 erano stati 136 – di cui 74 maschi, 15 di nazionalità straniera e nel 66% dei casi nati da genitori non sposati. Tra i nomi più diffusi per i bambini figurano Tommaso, Leonardo e Giulio, mentre i nomi femminili più ricorrenti sono Virginia, Amalia e Marta.

Ancora in calo il numero dei deceduti nel 2025: 214 in totale (108 femmine e 106 maschi) contro i 228 del 2024, 245 del 2023 e con un saldo naturale negativo (- 88). Il totale delle dichiarazioni di morte registrate dall’ufficio di Stato civile, che riguardano anche i non residenti deceduti nel territorio di Santarcangelo, ammonta a 250. Quattro i centenari che hanno raggiunto il traguardo nel 2025 – tra cui la staffetta partigiana Neri Nera, scomparsa giovedì 22 gennaio – e che si aggiungono al gruppo degli abitanti più anziani di Santarcangelo, una decina in totale, tra cui la più anziana ha compiuto 102 anni lo scorso mese di marzo.

Nell’anno appena concluso, sono stati 839 i nuovi residenti, in aumento rispetto al 2024 che aveva contato 650 nuovi iscritti, provenienti principalmente da altri Comuni italiani (727) e dall’estero (86). I santarcangiolesi che nel 2025 hanno trasferito la residenza altrove sono stati invece 657 (583 in un altro Comune italiano e 39 all’estero). Circa il 24% dei nuovi iscritti è di nazionalità straniera (contro il 33% del 2024), mentre sul totale complessivo dei residenti, nel 2025 circa l’8% non possedeva cittadinanza italiana ma nazionalità straniera, tra cui le più diffuse sono state quelle della Repubblica Popolare cinese, della Romania, dell’Ucraina, dell’Albania e del Marocco.

Prosegue invece il trend in aumento del numero dei nuclei familiari: 9.387 nel 2025, mentre erano 9.278 nel 2024, 9.221 nel 2023 e 9.171 nel 2022 con la conseguente diminuzione del numero dei componenti medi per ciascuna famiglia.

Nel complesso, oltre il 55% della popolazione ha un’età compresa tra i 36 e i 75 anni, l’11% è over 75, il 17% ha tra i 19 e 35 anni mentre il 15% è under 18.