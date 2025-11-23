Dopo 6 gare cade l'imbattibilità del Pietracuta: brutta caduta con il Mezzolara (0-5)

Il Mezzolara ritrova la vetta assieme all'Ars et Labor

Pietracuta - Mezzolara 0-5

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Faeti, Capicchioni (18’ st Valli Casadei), Pasolini, Valentini, Sapori (24’ st Proverbio), Mani, Nunez Mastroianni (40’ st Pierini), Sensoli (1’ st Bernardi), Giacopetti (1’ st Osayande). A. disp. Amici, M.Cevoli, Zannoni. All.: R.Cevoli.

MEZZOLARA: Cipriani, Ganzaroli (32’ st Volonghi), Monaco (29’ st Lo Porto), Dalmonte, Bungaja (20’ st De Lucca), Derjai, Molossi, Cavini, Salonia (20’ st Nisi), Battisti (5’ st Aloisi), Fabretti. A disp.: Galli, Morisi, Seck, Filipetti. All.: Zecchi.

ARBITRO: Frangella di Paola.

RETI: 5' pt Salonia, 31' pt Derjai (rig.), 42' pt Fabretti, 4' st Derjai, 45' st Fabretti.

AMMONITI: Faeti, Proverbio, Molossi.

PIETRACUTA Il Mezzolara travolge con un eloquente cinque a zero a domicilio un Pietracuta senza idee di gioco né mordente, di fatto la bruttissima copia della squadra ammirata nelle stagioni passate. I bolognesi, al contrario, non sbagliano una giocata tecnica e viaggiano a velocità doppia rispetto alla formazione schierata da Mister Cevoli che, per l’occasione, si concede il lusso di tenere a riposo alcuni dei giocatori maggiormente impegnati con la propria nazionale.

La partita di fatto viene immediatamente incanalata a proprio favore dagli ospiti che al 5’ sono già in vantaggio. Salonia riceve palla sulla parte sinistra della zona d’attacco e ha gioco facile nell’accentrarsi senza opposizione alcuna e calciare dal limite un destro a giro che supera l’incolpevole Giardini. Prova a reagire il Pietracuta al 21’ con una punizione di Capicchioni che sfila davanti a Cipriani senza che Nunez riesca a trovare la deviazione vincente. Intorno alla mezz’ora di gioco Fabretti sfugge al controllo degli avversari e lancia in profondità per l’accorrente Molossi che si trova a tu per tu con Giardini. L’estremo locale in uscita bassa lo contrasta in maniera tale da indurre l’arbitro a concedere un calcio di rigore che Derjai trasforma con freddezza. Ancora Salonia al 40’ finalizza in rete una veloce azione in profondità ma l’arbitro annulla per il fuorigioco del centravanti bianco azzurro segnalato dall’assistente di linea. Passano appena due minuti e gli ospiti si concedono comunque il tris con il solito imprendibile Fabretti che di testa devia in rete da distanza ravvicinata un preciso cross di Monaco.

La ripresa vede l’ingresso tra le fila pietracutesi degli attaccanti Bernardi e Osayande al posto degli impalpabili Sensoli e Giacopetti ma ad andare in gol sono ancora gli ospiti del Mezzolara. Su di un corner battuto dalla sinistra, Derjai ha modo di calciare indisturbato, superando per la quarta volta Giardini. Bernardi si mette in mostra per un paio di iniziative lungo l’out sinistro, al termine di una delle quali al 13’ crossa per la battuta volante di Mani che sorvola abbondantemente la traversa. Cipriani viene di fatto impegnato per la prima volta al 16’ dalla bella conclusione di Capicchioni che però costa al centrocampista rossoblu l’uscita anticipata per infortunio. Poco altro da segnalare per il resto della partita caratterizzata dalle numerose sostituzioni e dalla facile gestione del vantaggio da parte del Mezzolara che si rende pericoloso ancora al 37’ con una conclusione di Fabretti parata a terra da Giardini, con un palo colpito al 43’ dal solito numero undici ospite su conclusione deviata da un difensore, e con la rete del definitivo cinque a zero segnata, manco a dirlo, da Fabretti che scappa sulla destra e fulmina Giardini con un rasoterra incrociato.