Dopo 68 anni la Farmacia del Borgo cambia gestione

La storica Farmacia Versari passa a Valentina Corazza, 29 anni: sabato 12 settembre inaugura il nuovo esercizio dopo due mesi di lavori

Dopo ben 68 anni di gestione, la Farmacia del Borgo San Giuliano passa dalla famiglia Versari, alla dott.ssa Valentina Corazza. La storica farmacia era stata acquisita nel lontano 1958 da Lina Versari, al ritorno dalla sua avventura africana. La dottoressa aveva infatti vissuto alcuni anni in Etiopia, insieme ai fratelli, e lì aveva ricoperto il ruolo di direttrice della Farmacia dell’Ospedale di Addis Abeba, acquisendo una grande esperienza nel campo delle preparazioni galeniche.

E proprio questa specializzazione è stata una nota caratteristica della Farmacia Versari, in anni in cui l’industria ancora non ricopriva completamente la produzione di farmaci.

Proprio in quel periodo il Borgo San Giuliano era caratterizzato da uno stato di povertà e il Servizio Sanitario era agli albori. La Farmacia Versari è cresciuta molto, nel tempo, ed è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il sostegno alla salute, inserita in un luogo vissuto con un forte senso di appartenenza.

In questo percorso, a partire dal 1986, la dottoressa Lina è stata affiancata dal nipote, il dottor Roberto Versari che, insieme alla moglie, la dottoressa Giovanna Lelli, ha continuato un progetto di lavoro che mettesse al centro il paziente con i suoi bisogni.

In controtendenza, rispetto alla cessione a catene o a gruppi, oggi la famiglia Versari ha maturato la scelta di affidare il lavoro ad una singola imprenditrice, che possa identificare un luogo in modo responsabile e preciso, “mettendoci la faccia”, innanzitutto.

Valentina Corazza, classe 1997, laureata nel 2021, in questi anni ha maturato esperienza lavorando come collaboratrice in alcune farmacie della città, ed ora diventa la più giovane titolare di farmacia di Rimini.

Valentina Corazza “eredita” un lungo lavoro, fatto di competenza e passione, nel contesto di un luogo, come il Borgo San Giuliano, che è cambiato molto nell’aspetto, fino ad essere uno dei quartieri più belli di Rimini, ma che è rimasto immutato nello spirito di comunità, con la ricchezza di vita e le relazioni che lo rendono un luogo speciale. Dopo che il 1 luglio Farmacia Versari aveva salutato il suo Borgo, sabato 12 settembre alle ore 16 inaugura la Farmacia del Borgo, completamente rinnovata in soli due mesi.