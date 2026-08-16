Dopo Ferragosto la svolta: possibili temporali in arrivo sul Riminese. Allerta meteo gialla per il 17 agosto

Già oggi (16 agosto) non si esclude qualche piovasco nel pomeriggio

Il caldo intenso di luglio e dei primi giorni di agosto è oramai alle spalle anche se oggi (domenica 16 agosto) i venti di libeccio hanno portato le temperature massime sui 33-34° nelle zone di pianura e prima collina del Riminese. In questo momento, dove si sono verificati annuvolamenti, il termometro è sceso di qualche grado. Non sono da escludere piovaschi che potrebbero sconfinare anche in costa. Domani (lunedì 17 agosto) invece sono attesi fenomeni di carattere temporalesco, tra il pomeriggio e il pomeriggio e la prima serata, come rilevano le previsioni di Arpae. La regione ha emesso allerta gialla di protezione civile per tutto il territorio, compreso il Riminese. Sul fronte termico, inizialmente le temperature saliranno sui 30° per poi calare con l'arrivo delle precipitazioni. Martedì 18 agosto sarà una giornata all'insegna del tempo stabile con temperature gradevoli e sotto i 30° ovunque. Nei due giorni successivi nuovo rialzo incisivo, ma da venerdì una nuova perturbazione dovrebbe portare a un nuovo calo termico. Secondo gli spaghi previsionali del modello europeo (Ecmwf) avremo una terza decade di agosto ancora nel segno del caldo, ma con più variabilità, e senza i picchi di calore che hanno interessato il nostro territorio per quasi 2 mesi, a partire dal 17 giugno.