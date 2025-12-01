Dopo il fallimento Rimini, il settore giovanile dell'Ancona offre un campo: "Allenatevi insieme a noi"

Dall'Ancona all'ex Rimini: "Un abbraccio sportivo, siamo passati dove siete voi"

Una mano tesa per dimostrare vicinanza in un momento difficile. Dopo il fallimento del Rimini calcio, in seguito alla messa in liquidazione da parte del tribunale di Rimini della squadra che militava nel campionato di serie C, il settore giovanile dell'Ancona calcio ha invitato quello riminese a organizzare un allenamento insieme.

"Un pomeriggio da vivere fianco a fianco, condividendo il campo, il pallone e soprattutto la sensazione che il calcio non vi abbandona, nemmeno nei momenti più difficili", scrivono i dirigenti del settore giovanile del club marchigiano in una nota social. La Federazione italiana giuoco calcio (Figc) ha negato la possibilità alle squadre giovanili e femminili riminesi di concludere i campionati, consentendo agli iscritti di tesserarsi con nuovi club.

Il gesto di solidarietà arriva da un settore giovanile, quello anconetano, che negli ultimi anni ha rischiato di scomparire a causa delle vicende societarie e che, tuttavia, prosegue nelle sue attività di educazione allo sport e alla passione per il calcio. "Non si tratta di un gesto formale. - proseguono i dirigenti del club biancorosso - ma di un abbraccio sportivo da parte di chi è passato esattamente dove siete voi oggi e sa quanto possa essere importante ritrovare il pallone, un campo aperto e qualcuno disposto a tendere la mano. Vi aspettiamo, quando vorrete, per vivere insieme questa giornata di calcio e di auspicata ripartenza".