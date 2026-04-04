Dopo il maltempo torna il sole, tra Rimini e Riccione primi bagnanti sulla spiaggia

Per Pasqua sole e temperature diurni miti

Dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature sotto la media del periodo e dalla pioggia, è tornato finalmente il sole in Provincia di Rimini. Ieri pomeriggio (3 aprile), sulla spiaggia di Rimini, qualche giovane un po' temerario ha addirittura fatto il primo bagno di stagione. C'è invece chi si è limitato a una passeggiata.

Questa mattina (sabato 4 aprile) il risveglio è stato decisamente frizzante, con temperature in costa tra i 6 e gli 8°. Poi il sole ha fatto alzare le temperature, ora vicine ai 16°, con la brezza di mare a soffiare. Nell'entroterra le temperature invece si avvicinano ai 20°. Il sole ha spinto molti cittadini riminesi e riccionesi, nonché i turisti, a scegliere il mare per fare una passeggiata.

Domani (5 aprile), giorno di Pasqua, sarà ancora una giornata caratterizzata dal tempo stabile, ma nel cielo ci sarà qualche velatura in più. Le temperature saranno in leggero aumento, con valori massimi tra i 18-19 della costa e i 21 dell'entroterra. Per Pasquetta tempo ideale per l'escursione fuori porta, con tempo stabile e temperature massime sopra i 20° ovunque. La prima parte della settimana sarà quindi caratterizzata da condizioni di stampo tardo-primaverile, ma al termine del prossimo weekend è probabile un nuovo cambiamento della circolazione, con il ritorno delle piogge e un calo termico.